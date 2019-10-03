كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مدارس دبي تزيل المصروفات الخفية لجذب الطلاب

تقدم المدارس في دبي مجموعة من الأنشطة الإضافية مجانًا كجزء من الجهود المبذولة لإزالة “التكاليف الخفية” للتعليم في الإمارة.

وتقدم أمباسادور إنترناشيونال، وهي مدرسة باكالوريا دولية ميسورة التكلفة، فتحت أبوابها في سبتمبر في مدينة الخيل، حوافز لأولياء الأمور وسط منافسة متزايدة.

وتشمل الرسوم الدراسية في المدرسة، والتي تتراوح ما بين 28.400 درهم في مستوى رياض الأطفال إلى 36.600 درهم للتلاميذ في الصف الرابع، أنشطة ما بعد المدرسة بالإضافة إلى دروس في الموسيقى، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتقدم المدرسة دروسًا في التنس والجمباز والكاراتيه والسباحة وكرة القدم والشطرنج وكرة السلة والكريكيت واليوغا وكرة الريشة والزومبا مجانًا لتلاميذها.

وأقامت المدرسة شراكات قوية مع أكاديميات الموسيقى لتوفر دروس موسيقى للتلاميذ دون أي تكلفة على الآباء.

وقالت كليمنتينا كونجسلوند، 42 سنة، وهي أم لطفلين أعمارهما 6 و 9 سنوات، إنها تدفع ما بين 12000 درهم إلى 16000 درهم للحصول على دروس التنس كل عام.

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قالت السيدة Kongslund إن قرارها باستخدام الأنشطة المجانية بعد المدرسة سيعتمد على جودة الدروس والمستوى الذي يتم تقديمها. “في دبي، يوجد في المدارس مدربون جيدون، لكن ذلك يعتمد على ما إذا كان الطفل يريد التدريب للمتعة أم للمنافسة. ماذا سيحدث إذا كان طفلنا جيدًا في الرياضة ونريد تدريبه على المستوى الوطني؟”.

ووفقًا لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، فتحت أكثر من 40 مدرسة خاصة جديدة في الإمارة منذ عام 2016. وهذا العام، تم إطلاق خمس مدارس جديدة في دبي، مع تركيز معظمها على توفير التعليم بأسعار معقولة.

وقال جراهام بيل، المدير التنفيذي في مدرسة أركاديا في دبي، والتي افتتحت عام 2016، إنه من المهم إعطاء الآباء قيمة جيدة مقابل المال الذي ينفقونه على الرسوم الدراسية. وقال السيد بيل: “لقد اعتقدنا أنه إذا استطعنا إزالة التكاليف الخفية، فيمكننا مساعدة الآباء. لقد تمكنا من توفير يوم دراسي أطول وعرضنا برنامجًا لما بعد المدرسة”.

وأضاف: “لقد أدخلنا الأنشطة المدرسية في يومنا المدرسي وبدأنا في إثراء الأنشطة مع ضمان ألا يدفع الآباء تكاليف إضافية”.