كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سامسونغ تطلق هاتف غالاكسي القابل للطي في الإمارات

تم الإعلان عن هاتف Galaxy Fold في فبراير من هذا العام وكان من المقرر أصلاً إصداره 26 أبريل. لكن قبل ذلك بأربعة أيام، أعلنت الشركة أنها ستؤخر عملية الإطلاق لإجراء عدد من التحسينات، بناءً على الانتقادات من مجموعة مختارة من المراجعين وكبار الشخصيات.

وبعد بضعة أشهر، أصبحت Samsung الآن واثقة جدًا من أحدث عروضها التي تعد جزءًا من موجة جديدة من أجهزة الجيل التالي: وعند طيه، يحتوي Galaxy Fold على شاشة خارجية بحجم 4.6 بوصة. وكشفت الشركة عن شاشة Galaxy Flex، حيث تعمل على رفع الشاشة إلى ارتفاع 7.3 بوصة، مما يمنحك عرضًا يصل إلى 1.4 مرة أكثر من Galaxy Note10 +. كما يسمح للمستخدم بتعدد المهام مع ما يصل إلى ثلاثة نوافذ، وكلها تعمل بشكل مستقل.

كما أن لدى الهاتف ست كاميرات متطورة: ثلاث في الخلف وواحدة للأمام عند طيها، واثنتان أخرى في الداخل عند فتح الهاتف.

ولمزيد من اللمسات الشخصية، يأتي الهاتف أيضًا مع ملاحظة ترحيب خاصة من Samsung. وسيتلقى العملاء خدمة VIP، مثل خط ساخن مخصص لأية مشكلات وخدمة الاستلام والتوصيل إذا لزم الأمر.

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وستكون فترة الطلب المسبق من 6 إلى 16 أكتوبر. وسيتم الإعلان عن توفر الهاتف في المتاجر في وقت لاحق. ويتوفر إصدار 5G أيضًا – رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم طرحه في الإمارات.

وسيتم الإعلان عن سعر الهاتف في الإمارات في 6 أكتوبر. وحالياً، يبلغ 2000 دولار، أو ما يقارب 7300 درهم، بحسب خليج تايمز.