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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أضخم مهرجان ألعاب في دبي بلا بلاستيك
سيكون Insomnia Dubai، أكبر مهرجان للألعاب، بالشراكة مع شركة الأحداث العالمية Global Event Management التي تتخذ من دبي مقراً لها، بمثابة حدث بدون بلاستيك، وسيقام من 17 إلى 19 أكتوبر.
وتعد الاستدامة البيئية من القضايا التي يهتم بها فريق Insomnia، ولهذا السبب فهو مصمم على أن يكون جزءًا من حل التلوث البلاستيكي محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وسيحصل كل من يحضر مهرجان Insomnia Dubai Gaming على أساور من القماش، بدلاً من الأشرطة البلاستيكية، عند الدخول إلى الحدث. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم جميع المواد الغذائية والمشروبات في حاويات صديقة للبيئة، مع أدوات المائدة الصديقة للبيئة، بحسب موقع ttnworldwide.
وسيتمكن اللاعبون من شراء زجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام، بينما سيتم توفير المياه في عبوات قابلة لإعادة الاستخدام سعة 18 لترًا من موزعات المياه، والتي يمكن العثور عليها في جميع شاحنات ومنافذ بيع الأغذية والمشروبات، مع توفير عبوات مجانية أيضًا. وسيتمتع الزوار الذين يرغبون في إحضار زجاجاتهم الخاصة بخيار ملئها بتكلفة تبلغ 5 دراهم فقط (1.3 دولار).
وعلق جيمس ماجي، الرئيس التنفيذي لشركة GEM Events ومنظم معرض Insomnia Dubai ، قائلاً: “نشعر أن مبادرة التوقف عن استخدام البلاستيك مهمة للغاية، وهذا هو السبب في أننا نأخذ خطوة لتقديم القدوة في مهرجان الألعاب، والذي يستهدف الشباب والأسر الشابة”.
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