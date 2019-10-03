الامارات | حضور كبير من الجمهور لمتابعة هبوط هزاع المنصوري من الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن حضور كبير من الجمهور لمتابعة هبوط هزاع المنصوري من الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مركز محمد بن راشد للفضاء إقبالاً كبيراً من الجمهور والطلبة لمتابعة رحلة عودة رائد الفضاء هزاع المنصوري، إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية.



ومن المتوقع أن يهبط المنصوري إلى محطة الإطلاق في كازاخستان، ثم سينتقل إلى مدينة النجوم في روسيا، وسيخضع للملاحظة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.



وانطلق هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية في رحلة العودة إلى الأرض عند الساعة 11:35 صباحاً، ومن المتوقع أن يصل إلى الأرض في كازاخستان عن الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات. وكان هزاع المنصوري، انطلق إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الماضي على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15»، في لحظة تاريخية، وبعد قضاء ثمانية أيام على متن المحطة، يعود المنصوري إلى الأرض، اليوم، بعد مشاركته في العديد من التجارب العلمية (16 تجربة)، والتقاطه العديد من الصور الجوية للأرض، ومقاطع الفيديو.