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الامارات | عبدالرحمن العويس: التصويت في الانتخابات ليس ترفاً

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محمد عبد العاطي -الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالرحمن، العويس ان التجربة الانتخابية بالإمارات بدأت في مرحلة النضوج، بداية من إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، ضمن خطابه بمناسبة اليوم الوطني الـ34 للاتحاد في عام 2005، ثم التدرج والاستمرارية، والحرص على زيادة الوعي لدى المواطنين.

وأشار في تصريحات للصحافيين عقب إدلائه بصوته في لجنة الشارقة، اليوم، إلى أن المواطنين فرحون بمشاركتهم في الإنتخابات، مؤكدا ضرورة إدراك أن التصويت ليس ترفاً، ولكنه حق يجب على المواطن استخدامه، لبناء تجربة خاصة بالإمارات، لافتاً إلى أن الدولة لا تريد ان تشبه دولة أخرى، وإنما تريد بناء تجربتها الخاصة بها.

وأوضح العويس أن المخالفات في مراحل العملية المختلفة قليلة جداً، نظراً لأن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت أكثر صرامة في ما يتعلق بحظر التعصب الديني والقبلي، والحرص على أن يتاح للناخب الحيادية لاختيار ناخبه، وكذلك الحرص على أن تتم العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، وفق المعايير التي وضعتها اللجنة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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