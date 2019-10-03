الامارات | عبدالرحمن العويس: التصويت في الانتخابات ليس ترفاً

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن العويس: التصويت في الانتخابات ليس ترفاً والان نبدء بالتفاصيل
وأشار في تصريحات للصحافيين عقب إدلائه بصوته في لجنة الشارقة، اليوم، إلى أن المواطنين فرحون بمشاركتهم في الإنتخابات، مؤكدا ضرورة إدراك أن التصويت ليس ترفاً، ولكنه حق يجب على المواطن استخدامه، لبناء تجربة خاصة بالإمارات، لافتاً إلى أن الدولة لا تريد ان تشبه دولة أخرى، وإنما تريد بناء تجربتها الخاصة بها.
وأوضح العويس أن المخالفات في مراحل العملية المختلفة قليلة جداً، نظراً لأن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت أكثر صرامة في ما يتعلق بحظر التعصب الديني والقبلي، والحرص على أن يتاح للناخب الحيادية لاختيار ناخبه، وكذلك الحرص على أن تتم العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، وفق المعايير التي وضعتها اللجنة.
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