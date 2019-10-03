كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ريان رينولدز يصور فيلماً جديداً في الإمارات

نشر النجم ريان رينولدز مقطعًا من فيلمه الجديد 6 Underground الذي سيعرض على نيتفليكس.

ويعرض المقطع مشاهد تم تصويرها من الفيلم في أبو ظبي والشارقة ورأس الخيمة وصحراء ليوا.

ويبدو الفيلم الجديد، الذي سيصدر في 13 كانون الأول (ديسمبر)، مليئاً بالأحداث، ويضم سباقات سيارات وأدوات تقنية عالية وبعض الانفجارات الضخمة.

وفي المقطع، يمكن رؤية أفق أبو ظبي خلف سقف القبة في متحف اللوفر أبو ظبي، وكذلك لقطة غروب الشمس على جسر الشيخ والمسجد الكبير في الأفق.

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كما يتم تضمين الجزء الداخلي من متحف اللوفر أبو ظبي في الفيلم، وفوق صحراء ليوا، يمكن رؤية طائرتي هليكوبتر تحلقان فوق الكثبان الرملية، بحسب موقع واتس أون.

وبميزانية تبلغ حوالي 125 مليون دولار (460 مليون درهم)، يُقال إن فيلم Underground هو أغلى فيلم على Netflix حتى الآن. من إخراج مايكل باي، وإلى جانب ريان رينولدز، من بين النجوم الآخرين في الفيلم ميلاني لوران، ديف فرانكو وبن هاردي. ومن المقرر أن يبدأ عرضه في 13 ديسمبر القادم.