كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ديليفرو تطلق تحدي التوصيل على الوقت في دبي

سوف تقوم Deliveroo بتغطية تكاليف عمليات التسليم الخمس القادمة إذا وصل طلبك متأخراً أكثر من خمس دقائق.

وتضمن خدمة التوصيل الجديدة وصول وجبات الطعام في الوقت المحدد، وفي حال تأخرت الوجبة عن الوقت المحدد، فأنت مخول للحوصل على 5 عمليات توصيل مجانية، وهو أول تطبيق لطلب الطعام في الإمارات يقدم مثل هذه الخدمة.

ويتوفر الضمان فقط على طلبات الطعام التي تزيد قيمتها عن 30 درهمًا، وإذا تأخر طلبك عن خمس دقائق ، فسوف تتلقى رمز قسيمة ضمان في الوقت المحدد إلى عنوان بريدك الإلكتروني، والذي يمكنك إضافته إلى حسابك للحصول على عمليات توصيل مجانية على طلباتك الخمسة القادمة.

ولن يكون العرض متاحًا إلا في غضون سبعة أيام من تاريخ طلبك المتأخر وستنتهي صلاحية كود القسيمة بعد سبعة أيام، بحسب موقع واتس أون.

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ويشارك أكثر من 396 مطعمًا في دبي في On-Warranty Guarantee ، بما في ذلك Swich ، مطعم الذواقة المفضل، ومطاعم الوجبات السريعة المفضلة مثل McDonalds و Pickl أو خيارات صحية مثل Nutri Bowl أو Salad Station.

وينطبق الضمان على عمليات التسليم من Deliveroo فقط ويمكن الاستفادة منها في جميع أنحاء دبي من المرسى إلى نخلة جميرا أو وسط مدينة دبي.

deliveroo.ae