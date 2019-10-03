سلطان القاسمي يعتمد 226 وظيفة للمواطنين

لمياء الهرمودي (الشارقة)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس 226 وظيفة للمواطنين، منها 88 وظيفة للذكور و183 للإناث في إمارة الشارقة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من الفئات المستهدفة للتعيين، بحسب دائرة الموارد البشرية بإمارة الشارقة.

وأشار الكشف الصادر عن الدائرة إلى أن أولويات التعيين جاءت بحسب الفئات وأسباب التوظيف، حيث تم أولا اعتماد تعيين فئة الأيتام بعدد 35 وظيفة، وثانياً أبناء ذوي الدخل المحدود بعدد 197 وظيفة وذلك بسبب أن دخل الأسرة معتمد على المساعدات الاجتماعية أو على راتب التقاعد بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية، أما الفئة الثالثة فهي فئة المطلقات والتي شملت 12 وظيفة، ومن ثم الزوجة العائلة للأسرة بعدد 4 وظائف، ومن ثم ذوي الإعاقة الحاصلين على المؤهلات الجامعية 8 وظائف، وأخيراً أسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود بعدد 10 وظائف والذين يعتمد دخل أسرهم على معاش التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

وبينت أن التعيين لجميع المواطنين سيكون على مستوى 9 مدن تابعة لإمارة الشارقة وهي وادي الحلو ومليحة والبطائح، والمدام والذيد، ودبا الحصن، وكلبا، خورفكان ومدينة الشارقة، وتصل التكلفة المالية لعدد 226 وظيفة 70 مليون درهم سنوياً.

هذا وقد اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الأسبوع الماضي، 161 وظيفة لـ75 رجلاً و86 امرأة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

ورفع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مكرمته بتوظيف «226» مواطناً ومواطنة بالجهات الحكومية بالإمارة بناء على متطلبات التطوير الاجتماعي والتي تأتي استكمالاً لسلسلة مكارم سموه السخية لأبنائه، وإحاطتهم بالرعاية الأبوية الصادقة ومواصلة جهوده لتوفير أعلى مستويات الحياة الكريمة والرفاه المعيشي لهم.

وقال: إمارة الشارقة سباقة في طرح وتنفيذ مبادرات السعادة ذات الأثر الإيجابي على أبناء الشارقة، مؤكداً أن سموه لا يكل ولا يمل ويسعى جاهداً لتوظيف كافة الإمكانيات المتاحة من أجل أن يرى البسمة تعم على وجوه وفي قلوب أبنائه ساعياً سموه بذلك إلى بناء مجتمع يتسم بالرقي وينعم بالعيش الرغيد والحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أنه بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، فإن الإمارة تخلق الفرص تلو الأخرى لاستيعاب الكوادر المواطنة وتوفير فرص العمل المناسبة لهم لدعم عجلة التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وثمن اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بدراسة أوضاع أبناء الإمارة والمشاكل والتحديات التي يواجهونها على كافة الصعد ووضع وإيجاد الحلول المناسبة واتخاذ القرارات المساهمة في تأمين الحياة الكريمة المستقرة لهم ولأسرهم، متوجهاً بالتهنئة إلى جميع المعينين الجدد على هذه المكرمة السخية من صاحب السمو حاكم الشارقة.