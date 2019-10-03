دبي (وام) تسلم عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي البراءة القنصلية لجاسمين ديفليك القنصل الجديد لجمهورية كرواتيا في دبي، وذلك بمقر مكتب الوزارة بدبي.

ورحب المطيوعي بالقنصل العام لكرواتيا بمناسبة تعيينه، وأشاد بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين، وتمنى له التوفيق والنجاح في أعماله.. منوهاً بالدعم الذي ستقدمه له الدولة لتسهيل مهام عمله الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الخارجية» تتسلم أوراق قنصل كرواتيا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.