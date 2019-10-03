«التنمية الأسرية» لكبار المواطنين: أنتم سندنا

الكبيرة التونسي (أبوظبي)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، الملتقى الثاني للمسنين بعنوان «أنتم سندنا وأبطال نهضتنا»، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات »، وتزامناً مع اليوم الدولي للمسنين.

تضمنت فعاليات الملتقى حلقات نقاشية بعنوان «احتياجات كبار المواطنين»، و«ما بين الماضي والحاضر.. كبارنا بركة حياتنا»، إضافة لفعاليات متنوعة منها معرض لمنتجات وأعمال كبار المواطنين بهدف استثمار وتوظيف طاقات هذه الفئة.

وشملت الفعاليات ورشة للأطفال بعنوان «أنتم فخرنا.. كبار في الخبرة.. كبار في العطاء» لتعريف الأطفال بمهارات التعامل مع كبار المواطنين وأساليب تحسين مزاجهم، وتمت مناقشة أهمية العلاقة التي تربط الأحفاد والأجداد.

حضر الملتقى، سعيد علي سعيد الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة في مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات والشركاء الاستراتيجيين.

وقال الغفلي: إن كبار المواطنين يحظون باهتمام بالغ من حكومتنا الرشيدة، حيث تقدم لهم العديد من المبادرات التي ترفع من معنوياتهم وتسهم في استثمار طاقاتهم وتفعل نشاطهم واندماجهم في مجتمعهم بأمان وسعادة، وذلك تعزيزاً لقيم التلاحم والترابط التي تجمع جميع فئات المجتمع، بما فيهم كبار المواطنين وتأكيداً على أهمية وجودهم في حياة الأسرة والمجتمع.

وأكدت لطيفة النعيمي، باحث أول بمركز زايد للدراسات والبحوث أن النادي يوفر العديد من المبادرات المجتمعية والاقتصادية لفئة كبار المواطنين، ومنها إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض والمهرجانات بالمجان، بحيث يتم تخصيص أروقة لممارسة نشاط تجاري خلال الفعالية، ونوهت بأهمية مشاركة الجدات، إلى جانب الحفيدات في الفعاليات التي ينظمها نادي تراث الإمارات، لافتة إلى أنه يفتح المجال أمام هذه الفئة، مؤكدة أن النادي يضم مراكز لتحفيظ القرآن والأشغال اليدوية، وينظم العديد من المسابقات التراثية.

وقالت نعيمة مبارك المزروعي، مدير دائرة تنمية الأسرة بمؤسسة التنمية الأسرية المشرفة على الملتقى إن المبادرة تعكس الاهتمام بكبار المواطنين، وهي عبارة عن لقاء تشاركي مع مختلف الجهات في دائرة تنمية المجتمع للتعريف بالخدمات المقدمة لهذه الفئة لتلبية احتياجاتهم والاستماع لاقتراحاتهم، والرد على استفساراتهم، موضحة أن الملتقى يهدف إلى تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي وتطوير الخدمات الاجتماعية.

وقدمت موزة مبارك القبيسي مدرب في تنمية الحياة محاضرة للطالبات تحت عنوان: «ما بين الماضي والحاضر، كبارنا بركة حياتنا» حثتهن فيها على كيفية التعامل مع هذه الفئة بحنان وعطف، وكيفية الاستفادة من تجاربهم وأفكارهم والإصغاء إليهم ومرافقتهم وإشراكهم في أنشطتهم واهتماماتهم، وقدمت لهم مجموعة من مفاتيح التعامل، مثل التقدير والحب والتعاطف.