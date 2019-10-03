موسيقى شرطة أبوظبي تسعد كبار المواطنين في مستشفى العين

عمر الحلاوي (العين)

أطلق مستشفى العين التابع لشركة (صحة)، مبادرة إنسانية واجتماعية، بالتعاون مع موسيقى شرطة أبوظبي تهدف إلى إسعاد المرضى من كبار المواطنين بعزف مقطوعات موسيقية وطنية في غرفهم، لتحسين حالتهم النفسية والمعنوية، ما يؤثر إيجاباً في تأهيلهم وتحسن حالتهم الصحية، بالإضافة إلى الترفيه عنهم ورسم الابتسامة على شفاههم خلال وجودهم بالمستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين.

وقال الدكتور غانم الحساني نائب المدير الطبي بمستشفى العين، إن إطلاق مستشفى العين لهذه المبادرة يأتي تقديراً لما قدمته هذه الشريحة المهمة في المجتمع من خدمات وإنجازات وتقديراً لعطائهم، حيث إنها قدمت الكثير، وعلى الجميع رد الجميل لهم.

وأعلن المستشفى مؤخراً عن افتتاح عيادة لطب الإصابات في مبنى العيادات رقم 2 بهدف تطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى سنوياً لأكثر من ربع مليون مريض، وتعمل العيادة الجديدة على تقديم الخدمات العلاجية كافة.

وقالت الدكتورة سمرا أبو شقرا، مديرة العيادات الخارجية في مستشفى العين، إن المستشفى يسعى دائما إلى سهولة تلقي المريض للخدمات العلاجية، وتوفير الراحة والخصوصية له في كافة مراحل العلاج، واستقبلت العيادات التخصصية في المستشفى خلال الثمانية شهور الماضية أكثر من 171 ألف مريض، واستقبل مركز الحوادث وطب الإصابات أكثر من 58 ألف مريض.