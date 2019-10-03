ضمن مبادرات عام التسامح.. حملة لعلاج «قلب» مريض مسن

دبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبالتعاون مع مؤسسة الجليلة، حملة خيرية ضمن مبادرة «سندهم أمانة» المجتمعية، للتكفل بنفقات علاج مسن آسيوي من ذوي الدخل المحدود، في أمس الحاجة لإجراء عملية جراحية لزراعة صمام قلب.

وأوضح محمود المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، أن هذه الحملة جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، واليوم العالمي للقلب الذي يصادف التاسع والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وبين أن الهيئة أشهرت الحملة على مستوى الحكومة الاتحادية؛ لمنح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للمشاركة في فعل الخير، والمساهمة في إنقاذ حياة المريض، وذلك من خلال حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، داعياً كافة شرائح وفئات المجتمع لدعم الحملة، والتبرع بـ 10 دراهم عبر إرسال كلمة «سند» في رسالة نصية قصيرة عبر اتصالات أو دو إلى الرقم 4202، أو التبرع بـ 50 درهماً، عبر إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 4206، أو التبرع بـ 100 درهم على الرقم 4209، و500 درهم على الرقم 4409.