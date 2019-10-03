سالم القاسمي يفتتح الملتقى الثامن لكبار المواطنين

الشارقة (الاتحاد)

برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، الملتقى الثامن لكبار السن، والذي يقام تحت شعار «التمكين والمشاركة الفعالة لكبار السن»، بتنظيم من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وألقت معالي الدكتورة فاطمة محمد البلوشي، وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة بمملكة البحرين كلمة ثمنت فيها جهود إمارة الشارقة في خدمة ورعاية كبار السن وسعيها الدؤوب في توفير البيئة المناسبة لحياة أفضل لهم، وذلك من خلال تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاهتمام والعناية بهذه الفئة المهمة في المجتمع، ما جعل إمارة الشارقة أول مدينة عربية تنال عضوية الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

وأشارت البلوشي إلى أن العالم يشهد زيادة في عدد كبار السن، ما يتطلب من الحكومات بذل الجهود لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لهذه الفئة. واختتمت البلوشي بتقديم عدد من التوصيات لتمكين فئة كبار السن، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

ويتضمن الملتقى الثامن لكبار السن 4 جلسات: تسلط الأولى الضوء على الخبرات الدولية في الارتقاء بخدمات كبار السن وإحداث التمكين والدمج، وتناقش الثانية متطلبات تطوير السياسات الاجتماعية للمؤسسات المعنية بكبار السن، وتستعرض الجلسة الثالثة، خبرات الارتقاء بالخدمات النفسية لكبار السن، وتتناول الجلسة الرابعة «توظيف التكنولوجيا والإعلام في دعم فرص التمكين الثقافي والاجتماعي».