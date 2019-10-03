شرطة أبوظبي تكرّم «كبار المواطنين»

أبوظبي (الاتحاد) نظمت إدارة شؤون المراجعين في قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي زيارات ميدانية لكبار المواطنين من الضباط المتقاعدين من شرطة أبوظبي وأهاليهم في منازلهم والمستشفيات، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمسنين.

وقال العميد ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، إن احتفالنا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأبناء والأحفاد، يهدف لتسليط الضوء على هذه الفئة العمرية التي أسهمت في بناء الوطن وتطويره عبر سنوات من العمل والجهد المخلص، والدفاع عن مكتسباته الحضارية، والحفاظ على أمنه وأمانه.

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