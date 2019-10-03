حاكم الفجيرة يعزي حمدان بن زايد وهزاع بن زايد والشيوخ في وفاة سهيل الكتبي

أبوظبي (وام) قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس، واجب التعازي إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.

وتقبل التعازي إلى جانب سموهم، سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وعدد من الشيوخ وأبناء الفقيد.

كما قدم واجب العزاء.. عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدوائر والمؤسسات إضافة إلى كبار قادة وزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وجموع المواطنين، وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

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