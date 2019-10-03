رئيـس وزراء الهند يعزي محمد بن زايد بوفاة سهيل الكتبي

أبوظبي (الاتحاد) قدم ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، أحر التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.

وقال مودي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أشعر بالأسف الشديد بوفاة سهيل بن مبارك الكتبي»، مضيفاً: «عمل المغفور له بأقصى درجات التفاني والعمل المضني لرفعة وطنه. أقدم واجب العزاء لعائلة ولي العهد في ساعة الحزن».

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