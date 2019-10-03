سيف بن زايد يطلع على إنجاز لـ«الدفاع المدني»

أبوظبي (وام) اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، بمقر الوزارة على شهادة الاعتماد العالمية التي حصلت عليها أكاديمية الدفاع المدني بوزارة الداخلية من «المجلس الوطني للمؤهلات المهنية لخدمات الإطفاء».

وحصلت الأكاديمية على هذا الاعتماد بعد أن أظهرت التزامها بالتميز في التدريب على إطفاء الحرائق من خلال الاستمرار في اختبار وإصدار الشهادات للمتدربين على مجموعة من المعايير المهنية المعتمدة دولياً.

واستمع سموه من اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، إلى شرح حول شهادة الاعتماد والمعايير التي اعتمدت عليها لجنة المجلس الوطني للمؤهلات المهنية لخدمات الإطفاء في منحها للأكاديمية.

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