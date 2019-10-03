الشراكة الإماراتية المصرية نموذج ملهم للتعاون العربي

القاهرة (الاتحاد)

بحث معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، مع معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، آخر إنجازات ومستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، واستعرضا خطة العمل للفترة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة، بما يسهم في خدمة الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك، في إطار زيارة معالي محمد القرقاوي إلى العاصمة المصرية القاهرة، ضمن اللقاءات الدورية والزيارات المتبادلة لمتابعة تطور ومستجدات تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، والمراحل التي تم إنجازها في المحاور الرئيسة التي تتضمن الخدمات الحكومية وبناء القدرات الحكومية والتميز الحكومي، إضافة إلى استعدادات فرق العمل المشتركة للمرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بعقد النسخة الثانية من مؤتمر مصر للتميز الحكومي، وآخر مستجدات جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلبة الجامعات التي أطلقها الجانبان في نوفمبر الماضي.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن ما أنجزته فرق العمل المشتركة على مدى 16 شهراً من تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، يشكل أساساً راسخاً للبناء عليه لتحقيق المزيد في مختلف مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة. وقال إن الشراكة الإماراتية المصرية رسخت نموذجاً ملهماً للتعاون العربي المشترك الهادف لتعزيز التنمية والاستعداد للمستقبل، من خلال تبادل الخبرات ونقل المعارف المكتسبة والاستفادة المتبادلة من قصص النجاح والممارسات المتميزة. وفي إطار زيارته إلى القاهرة، زار معالي محمد القرقاوي العاصمة الإدارية الجديدة، حيث رافقه من الجانب المصري، اللواء محمد عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة الإدارية، واللواء شعبان ضاحي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. واطلع معاليه على المشروعات العملاقة التي يجري إنجازها في العاصمة الإدارية الجديدة.