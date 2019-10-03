ملك المغرب يبعث برقية تعزية إلى الشيخة فاطمة في وفاة سهيل الكتبي

أبوظبي (وام) تلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب أعرب فيها عن عميق التأثر والأسى في وفاة المغفور له سهيل بن مبارك الكتبي أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان.

كما أعرب عن تعازيه الحارة وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم للأسرة الكريمة داعيا العلي القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يشمل الفقيد العزيز بواسع رحمته وغفرانه ويجزيه خير الجزاء على ما قدم بين يدي ربه من أعمال جليلة ومبرورة داعيا الله تعالى أن يحفظ سمو الشيخة فاطمة والأسرة الكريمة من كل مكروه وأن يديم على سموها الصحة وطول العمر.

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