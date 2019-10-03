سفير الدولة يشيد بالعلاقات المتميزة مع الصين

بكين (الاتحاد) وجه الدكتور علي عبيد الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الصين، قال فيها: «بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن الشعب الإماراتي وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، أتقدم بأجمل التهاني لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الدولة، متمنين للشعب والقيادة الصينية مزيداً من التقدم والازدهار».

وأضاف: «وبهذه المناسبة، شاركت قيادتنا الرشيدة أفراح جالية جمهورية الصين الشعبية المقيمة بمختلف إمارات الدولة، والتي يتجاوز عددها 300000 مواطن صيني، وهي الجالية الصينية الأكبر في الشرق الأوسط، وتمثلت المشاركة بانضمام العديد من أفراد المجتمع الإماراتي في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، إلى احتفالات الجالية الصينية، كما تزينت معالم الإمارات العربية المتحدة الحضارية مثل قصر الإمارات، أبراج أدنوك، برج خليفة وبرج العرب، بألوان العلم الصيني الحمراء وبعبارات التهنئة التي كتبت بلغة الماندرين الصينية والتي عبرت تمنيات الشعب الإماراتي إلى الأصدقاء في الصين بعيد سعيد ومستقبل مشرق».

وقال الظاهري: «بهذه المناسبة يجدر بنا تسليط الضوء على العوامل المشتركة التي جمعت بين رؤى البلدين، وعززت من أواصر الصداقة ومجالات الشراكة والتعاون بينهما، مثل نظرتنا المشتركة إلى ضرورة تحقيق التنمية المستدامة لسكان العالم».

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