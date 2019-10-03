«قلادة» أصحاب الهمم في معرض بالشارقة

دبي (وام)

تشارك وزارة تنمية المجتمع في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في الشارقة بمشروع «قلادة» إحدى مبادرات دعم وتأهيل الفتيات والفتيان من أصحاب الهمم.

ويشهد المعرض الذي يقام خلال الفترة ما بين 1 و5 أكتوبر الجاري في معرض إكسبو الشارقة إطلاق مجموعة جديدة من المطبوعات والدبابيس ضمن مشروع قلادة بالتعاون مع المصممة الإماراتية مريم حسني والمصممة السعودية خلود عرب.

وتم إنجاز 22 تصميماً فريداً من «قلادة» تعمل عليها الطالبات لإنتاج مئات القطع من المجوهرات، فيما بلغ عدد المعارض التي شاركت فيها طالبات مراكز أصحاب الهمم لتسويق مشروع منتجات «قلادة» 13 معرضاً على مستوى الدولة في حين بلغ عدد منافذ البيع التي تسوق فيها وزارة تنمية المجتمع منتجات «قلادة» 4 منافذ هي المعارض وموقع نون للتسوق الإلكتروني والسوق الحرة في مطارات دبي وموقع وزارة تنمية المجتمع ووصل عدد الطالبات والطلاب الذين يعملون ضمن مشروع قلادة 25 شخصاً من ذوي الإعاقة الذهنية.

ومن المقرر أن تشارك فتيات من أصحاب الهمم في معرضي المجوهرات بأبوظبي ودبي للعام الحالي لعرض المزيد من إبداعاتهن في صنع الأحجار من خلال مشروع «قلادة». كانت «قلادة» قد حظيت بمشاركات لافتة في معارض المجوهرات بأبوظبي ودبي والشارقة خلال العام الماضي إلى جانب معرض دبي للعروس 2019 ولاقت إقبالاًً كبيراً من الزوار الذين توقفوا عند تجربة الفتيات من أصحاب الهمم في تصميم «قلادة» الذهبي.

يهدف مشروع «قلادة» إلى تمكين الفتيات من أصحاب الهمم من إبراز مواهبهن الفنية أمام المجتمع وتعزيز اعتمادهن على الذات وتوظيف قدراتهن الإبداعية الواعدة في تصميم جواهر مميزة واستعراض إبداعات فنية فريدة من الأساور والقلائد ودبابيس الزينة وأزرار القمصان.