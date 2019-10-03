إطلاق المرحلة الأولى من «بوابة مزرعتي المستدامة»

دبي (الاتحاد) أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة المرحلة الأولى من «بوابة مزرعتي المستدامة» للإرشاد الزراعي والبيطري تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تعزيز العمل في الميدان ضمن رسالة الموسم الجديد للعمل والإنجاز في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تطوير منظومة خدمات الإرشاد الميداني لهذين القطاعين الحيويين بما يضمن رفع كفاءتهما الإنتاجية وتحقيق استدامتهما. وتستهدف البوابة التي تضم 3 مراحل، تحقيق الأتمتة الكاملة لخدمات الإرشاد بما يضمن مع اكتمال المراحل كافة، انتظام تقديم هذه الخدمات بشكل دوري ومحدد للمتعاملين دون الحاجة إلى مراجعتهم للوزارة أو تقديم طلبات الحصول على الخدمة. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن بوابة مزرعتي المستدامة تستهدف عبر مراحلها الثلاث تعزيز وتطوير عمليات الإرشاد الزراعي والبيطري بما يضمن تقديمها لاحقا بطريقة تلقائية».

وتعكف فرق عمل الوزارة حالياً على الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من «بوابة مزرعتي المستدامة» خلال الربع الأول من العام القادم.

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