الامارات | القرقاوي يبحث مع وزيرة التخطيط المصرية مستجدات «التحديث الحكومي»

شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي يبحث مع وزيرة التخطيط المصرية مستجدات «التحديث الحكومي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، الدكتورة هالة السعيد، آخر إنجازات ومستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، واستعرضا خطة العمل للفترة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة بما يسهم في خدمة الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك في إطار زيارة القرقاوي إلى القاهرة، ضمن اللقاءات الدورية والزيارات المتبادلة لمتابعة تطور ومستجدات تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، والمراحل التي تم إنجازها في المحاور الرئيسة التي تتضمن الخدمات الحكومية وبناء القدرات الحكومية والتميز الحكومي، إضافة إلى استعدادات فرق العمل المشتركة للمرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بعقد النسخة الثانية من مؤتمر مصر للتميز الحكومي، وآخر مستجدات جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلبة الجامعات التي أطلقها الجانبان في نوفمبر الماضي.

وأكد القرقاوي أن ما أنجزته فرق العمل المشتركة على مدى 16 شهراً من تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، يُشكل أساساً راسخاً للبناء عليه لتحقيق المزيد في مختلف مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، ويسهم في منح جهود الشراكة زخماً جديداً على صعيد دعم الجهات الحكومية وتحديث منهجياتها وآليات عملها، وبناء قدرات فرق عملها وتمكينها من الأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق النقلة المطلوبة إلى مستقبل أفضل.

وقال إن الشراكة الإماراتية المصرية رسخت نموذجاً ملهماً للتعاون العربي المشترك الهادف إلى تعزيز التنمية والاستعداد للمستقبل، من خلال تبادل الخبرات ونقل المعارف المكتسبة والاستفادة المتبادلة من قصص النجاح والممارسات المتميزة.

وفي إطار زيارته إلى القاهرة، زار القرقاوي العاصمة الإدارية الجديدة. واطلع على المشروعات العملاقة التي يجري إنجازها فيها، كما استمع إلى شرح حول أهمية المدينة الجديدة التي تُبنى شرق القاهرة في موقع متميز قريب من منطقة قناة السويس، وتخدمها شبكة طرق عالمية المستوى، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز سياسي وثقافي واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتحقق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها البلاد.

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وشهدت اتفاقية الشراكة في التحديث الحكومي بين الإمارات ومصر، تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، كان من أبرزها عقد النسخة الأولى من مؤتمر مصر للتميز الحكومي بمشاركة إماراتية واسعة، وإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، وإطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلبة الجامعات، وتنفيذ عدد كبير من ورش العمل لموظفي الحكومة المصرية من مختلف الوزارات والقطاعات والمحافظات.

وفي مجال التميز الحكومي، تم تنظيم سلسلة من الورش التدريبية الفنية للتميز الحكومي لموظفي الحكومة المصرية بمشاركة 3700 موظف، استفادوا من نحو 45 ألف ساعة تدريبية، إضافة إلى إدارة وتنظيم جائزة مصر للتميز الحكومي الأولى من نوعها على مستوى جمهورية مصر العربية، التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 الذي شكل أحد مخرجات الشراكة.

وفي محور الخدمات الحكومية، تم إطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتم عقد ورش تدريبية وتعريفية بالجائزة، ومن المقرر أن تتم عملية تقييم المشاركات وإعلان الفائزين قبل نهاية العام.

وفي محور بناء القدرات الحكومية، تم تدريب نحو 2400 موظف حكومي مصري على مختلف مجالات تطوير العمل الحكومي، عبر 35 ألف ساعة تدريب، تضمنت ورش عمل وبرامج تدريبية تم عقدها في مصر، وزيارات ميدانية إلى الإمارات، حيث تم أخيراً استقبال فريق عمل من الحكومة المصرية لحضور فعالية «تحقيق المستحيل» الدورة التحفيزية الكبرى التي استضافتها دبي في المجال القيادي بحضور 10 آلاف مشارك من 46 دولة، التي قدمها الخبير العالمي توني روبنز في مجال التحفيز وتطوير الذات وصقل المهارات.

محمد القرقاوي:

• «الشراكة الإماراتية المصرية رسخت نموذجاً ملهماً للتعاون العربي الهادف إلى تعزيز التنمية والاستعداد للمستقبل».