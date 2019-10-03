الامارات | شاب ينقذ 3 أشخاص من الغرق

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب ينقذ 3 أشخاص من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن الشاب المغربي، سعيد هباز، من إنقاذ ثلاثة أشخاص، والحيلولة دون غرقهم أثناء ممارستهم هواية السباحة على أحد شواطئ عجمان.

وكرّم مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة في عجمان، العقيد علي جبر الشامسي، هباز لتعاونه في تعزيز الأمن، وذلك ضمن إطار السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، المتمثل في تعزيز الأمن والأمان، وسلمه شهادة تقدير.

كما كرّم الشامسي، محمد حسين الشايب، (مصري) لحسه الأمني، من خلال منعه شخصاً من الاعتداء على سلامة شخص آخر.

وأشاد بمسؤولية المكرّمَين وحسهما الأمني وتعاونهما مع شرطة عجمان في تعزيز الأمن، مؤكداً حرص شرطة عجمان على تكريم المتعاونين، تحفيزاً على مزيد من البذل والعطاء لتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.