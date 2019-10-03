الامارات | توثيق الحياة على متن محطة الفضاء الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق الحياة على متن محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 أكتوبر 2019 1- سجّل هزاع المنصوري يومياته لمدة 15 دقيقة لتوثيق حياته على متن محطة الفضاء الدولية. 2- التقط صوراً لمكة المكرمة والإمارات، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. 3- تحدث مع طبيبة رواد الفضاء الدكتورة حنان السويدي، التي تتابع حالته الصحية طوال فترة وجوده في محطة الفضاء الدولية. Advertisements 4- واصل إجراء التجارب التي يحملها معه من مدارس دولة الإمارات، ضمن مبادرة «العلوم في الفضاء». 5- واصل إجراء التجارب في محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع شركاء دوليين. 6- ينهي مهمته اليوم على متن محطة الفضاء. 7- يغادر المحطة الدولية عند الساعة 11:35 صباحاً. 8- مراحل الهبوط تتضمن إغلاق مدخل المركبة، وانفصالها، والاستعداد لدخول الغلاف الجوي، وانفصال وحدات المركبة، وفتح المظلات، وإطلاق المحرك للهبوط السلس، وهبوط المركبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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