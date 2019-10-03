مطار أبوظبي يعلن إغلاق مبنى المدينة لإنهاء إجراءات السفر

أعلن مطار أبوظبي الدولي عن إغلاق "مبنى المدينة" الذي يقع مقابل "أبوظبي مول" اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم غد الخميس، في إطار جهوده المستمرة لتوفير تجربة سفر مميزة ومريحة للمسافرين.
وقال المطار، في بيان، إنه يمكن للمسافرين الاستفادة من خدمات إنهاء إجراءات السفر قبل مواعيد رحلاتهم عبر التوجه إلى مركز "إكسبو" الذي يقع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" على مدار الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساء.
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بدوره، يوفر مطار أبوظبي الدولي خدمات سريعة وفعالة لإنهاء إجراءات السفر، يتيح من خلالها الفرصة لعملائه للمغادرة مباشرة من المطار الذي يوفر لهم العديد من المرافق والخدمات المتميزة التي تتماشى مع أعلى المعايير والمستويات العالمية، ليحظوا بتجربة سفر سهلة ومريحة.
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