سلطان القاسمي يعتمد 226 وظيفة للمواطنين في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، 226 وظيفة للمواطنين، منها 88 وظيفة للذكور و183 للإناث في إمارة الشارقة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من الفئات المستهدفة للتعيين، بحسب دائرة الموارد البشرية بإمارة الشارقة.

وأشار الكشف الصادر عن الدائرة إلى أن أولويات التعيين جاءت بحسب الفئات وأسباب التوظيف، حيث تم أولا اعتماد تعيين فئة الأيتام بعدد 35 وظيفة، وثانيا أبناء ذوي الدخل المحدود، بعدد 197 وظيفة وذلك بسبب أن دخل الأسرة معتمد على المساعدات الاجتماعية أو على راتب التقاعد، بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية. أما الفئة الثالثة، فهي فئة المطلقات والتي شملت 12 وظيفة، ومن ثم الزوجة العائلة للأسرة بعدد 4 وظائف، ومن ثم ذوي الإعاقة الحاصلين على المؤهلات الجامعية 8 وظائف. وأخيراً، أسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود بعدد 10 وظائف والذين يعتمد دخل أسرهم على معاش التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

وبينت دائرة الموارد البشرية بإمارة الشارقة أن التعيين لجميع المواطنين سيكون على مستوى 9 مدن تابعة لإمارة الشارقة وهي وادي الحلو ومليحة والبطائح، والمدام والذيد، دبا الحصن، وكلبا، خورفكان ومدينة الشارقة، وتصل التكلفة المالية لعدد 226 وظيفة، 70 مليون درهم سنويا.

كان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، اعتمد الأسبوع الماضي، 161 وظيفة لـ 75 رجلاً و86 امرأة في مختلف مدن ومناطق الإمارة الأسبوع الماضي.