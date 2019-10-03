صور.. "انتخابات الوطني".. تواصل عمليات التصويت المبكر لليوم الثاني

تتواصل لليوم الثاني عمليات التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في المراكز الانتخابية التسع الموزعة على مختلف إمارات الدولة.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية إلى الاستفادة من فترة التصويت المبكر التي ستختتم مع نهاية يوم الثالث من أكتوبر 2019، مشيدة بمستوى الوعي الذي يتمتع به الناخبون الذين يحرصون على المشاركة في العملية الانتخابية بالتصويت للمرشحين الأقدر على تمثيلهم ونقل قضاياهم لمناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن مراكز التصويت المبكر مجهزة بجميع الوسائل التي تمكن الناخبين من الإدلاء بصوتهم بيسر وسهولة من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني، والتي تمكن من إتمام عملية التصويت بسرعة وبكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الدقة والشفافية.

وأدلت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، اليوم الأربعاء، بصوتها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدة أهمية هذا المحفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أهمية دور المرأة الإماراتية كعضو في المجلس الوطني الاتحادي.

وكتبت معاليها، في تغريدة على حسابها في "تويتر": "تشرفت بتأدية واجبي الوطني بالمشاركة في انتخابات المجلس الوطني".

وأشادت معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، خلال زيارتها لمركز التصويت الرئيسي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بالإقبال الذي تشهده عملية التصويت المبكر.. داعية الناخبين إلى المشاركة الأكبر في هذا الواجب الوطني والمشاركة في عمليات التصويت لاختيار الأفضل لعضوية المجلس الوطني الاتحادي واختيار الأقدر على تمثيل شعب الإمارات.

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وأكدت معاليها أن حضور المرأة المميز في انتخابات 2019 هو نتيجة عملية تمكين مستمرة ومتواصلة بدأت من عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والتي تكللت بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي حرصت على توفير جميع الإمكانات التي تسهم في تمكين المرأة في جميع المجالات، وبما فيها العمل البرلماني الذي كان للمرأة الإماراتية بصمات واضحة وبارزة فيه.

وأوضحت رئيسة اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 أنه "مع قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمنح المرأة نصف عضوية المجلس الوطني الاتحادي، فإن مسيرة تمكين المرأة تقف عند محطة تاريخية ومهمة. ومن هنا، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات تتطلع إلى مشاركة أكبر للمرأة في العملية الانتخابية لأنها كانت ومازالت ركيزة رئيسية في النجاحات التي تحققها دولة الإمارات".

وقالت إن دولة الإمارات تقف، ومن خلال الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، على مرحلة جديدة في مسيرة الارتقاء بالعمل البرلماني وتعزيز النموذج المتميز لدولة الإمارات في التنمية السياسية، وليضاف إلى منظومة النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات، مؤكدة أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي هي تجسيد عملي لتعزيز المشاركة السياسية للمواطن وتمكينه من المساهمة الفاعلة في عملية صنع القرار.

كما أكدت أن اللجنة الوطنية للانتخابات توظف جميع الإمكانات والقدرات لتنفيذ عملية انتخابية وفق أرقى معايير الدقة والنزاهة والشفافية.

وشهدت مراكز التصويت المبكر في إماراتي أبوظبي ودبي إقبالاً من أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت لمرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بعد إجراءات وخطوات ميسرة وبسيطة، فضلاً عن تجهيز مواقف مجانية خاصة للناخبين مقابل قاعة الملتقى في مقر المركز الانتخابي في مركز دبي التجاري العالمي.

وانطلقت عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم غد الخميس، عبر 9 مراكز رئيسية محددة على مستوى الدولة بينما تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات في 5 أكتوبر.