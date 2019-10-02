محمود حمدان ينتهي من كتابة فيلم "شريط 6"



انتهي الفنان والمؤلف محمود حمدان من كتابة فيلمه الجديد" شريط 6" الذي كان يحمل اسم" نوستالجيا"، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد الصاوي، وذلك تمهيدا لبدء التصوير والمقرر له الاسبوع المقبل.

وجمعت حمدان ومخرج العمل محمد سلامة والفنان خالد الصاوي والمنتج احمد عبد الباسط العديد من جلسات العمل للوقوف علي الشكل النهائي للفيلم وباقي التفاصيل والتعاقدات.

الفيلم بطولة الفنان خالد الصاوي و محمد الشرنوبي وخالد انور و تارا عماد ونانسي صلاح وأخرون من النجوم الشباب.

ويجسد الصاوى شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

ويعد الفيلم ثالث اعمال الفنان محمود حمدان كمؤلف بعد ان اقدم من قبل " الديزل " لمحمد رمضان و " عوالم خفية " للزعيم عادل امام.

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