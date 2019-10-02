مجموعة عبد الواحد الرستماني تفوز بجائزة التوطين

حصلت مجموعة عبد الواحد الرستماني على جائزة التوطين التي تمنحها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك تقديراً للنجاح الهائل الذي حققته المجموعة من خلال مبادرة وأنشطة التوطين التي أطلقتها في فترات سابقة.

وتماشيًا مع الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بقدرات المواطنين الإماراتيين وتمكينهم، تلتزم المجموعة بتقديم الدعم لهم، إضافة إلى مساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لبناء مستقبلهم، بما يعود بالخير على المجتمع عمومًا.

يشار في هذا الصدد إلى أن مجموعة عبد الواحد الرستماني توفر مكان عمل داعمًا، يساعد على تطوير مواهب أعضاء فريقها وقدراتهم، كما تقدم العديد من المنح وفرص التدريب الصيفية في المرافق التعليمية للطلاب، لرفع مستوياتهم ليكونوا قادة للمستقبل قادرين على حمل لواء دولة الإمارات العربية المتحدة للأجيال القادمة.

وتعتبر جائزة التوطين جائزة سنوية تمنحها وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تكريم رواد التوطين في القطاع الخاص، من أجل تحفيز وتشجيع القائمين عليه، وتشجيع المواطنين الإماراتيين على دخول هذا القطاع لدعم "رؤية الإمارات 2021" الهادفة إلى تحقيق رؤية اقتصاد المعرفة بالاعتماد على مواطني الدولة، والتأكيد على تكامل الأدوار بين الوزارة والمؤسسات، وصولاً إلى المشاركة الفعالة للمواطنين الإماراتيين في سوق العمل بالدولة.

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حول "مجموعة عبد الواحد الرستماني":

تأسست مجموعة عبد الواحد الرستماني في العام 1954 في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وتعد المجموعة اليوم من المجموعات الاقتصادية الرائدة التي تحظى بسمعة مرموقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث اكتسبت حضوراً قوياً لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في الهند والمملكة المتحدة. ويعمل في الشركة 4000 موظف، ويصل حجم مبيعاتها إلى ملياري دولار. وتعمل الشركات التابعة لها في مختلف القطاعات بما في ذلك السيارات، والعقارات، وتجارة التجزئة، وحلول الإضاءة، والسفر، والخدمات اللوجستية. وتعدّ الشركة العربية للسيارات من شركات "مجموعة عبد الواحد الرستماني" التي تحظى بشهرة عالمية والوكيل الحصري والوحيد لعلامات "نيسان" و "إنفينيتي" و "رينو" في دبي والإمارات الشمالية. وتواصل "مجموعة عبد الواحد الرستماني" إثراء تجارب حياة العملاء، من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول مبتكرة في السوق.