اتحاد الإمارات للجوجيتسو يعتمد تكنولوجيا البث المباشر

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن اتخاذ مجموعة من الخطوات الرامية إلى نشر ثقافة هذه الرياضة عبر تطبيق أفضل ممارسات التكنولوجيا والاستفادة منها على الصعيد الرياضي.

وفي هذا الصدد، كشف الإتحاد عن توسيع نطاق شراكته مع ’فلوسبورتس‘، الشركة الرائدة في مجال النقل الحي للأحداث الرياضية، حيث تُتيح الفرصة لعشاق الرياضة المشتركين في قناة ’فلوجرابلنغ‘ (FloGrappling) لمتابعة سلسلة من بطولات الجوجيتسو التي يقوم الاتحاد بتنظيمها في مختلف أرجاء الدولة.



كما سيقوم اتحاد الإمارات للجوجيتسو ببث المنافسات المحلية بشكل مباشر ومجاني عن طريق موقعه الالكتروني الرسمي والقناة الخاصة بالاتحاد على منصة ’يوتيوب‘، ويأتي ذلك في إطار مساعيه الرامية إلى نشر ثقافة هذه الرياضة في جميع أركان المجتمع.

وتتيح هذه الخطوة المتميزة أمام طيف واسع من الجماهير، لا سيما عائلات اللاعبين وذويهم ومحبيهم ممن لا يحظوا بفرصة للسفر والتنقل لحضور المنافسات على أرض الواقع، امكانية المشاهدة الحية والمباشرة لمعظم النزالات التي يشارك بها لاعبوهم المفضلين. كما تمكن هذه الميزة اللاعبين أنفسهم من الإطلاع على أدائهم خلال النزالات والتعرف على مكامن قوتهم وضعفهم والاستفادة منها في النزالات المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال السيد محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والمالية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "تنسجم هذه الشراكة مع رؤية القيادة الحكيمة وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية إلى نشر ثقافة هذه الرياضة وقيمها داخل الدولة وعلى المستوى العالمي. وسترتقي هذه الشراكة مع ’فلورسبورتس‘ بالضافة الى تطبيق البث المباشر عن طريق موقع الاتحاد بواقع رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات والمنطقة والعالم ككل من خلال منح عشاق هذه الرياضة فرصة الوصول على مدار العام إلى محتوى البث الشبكي والتغطية المباشرة مما يسهم بجعل الجوجيتسو محور اهتمام عشاق الرياضة حول العالم. وتُعتبر هذه الخطوة فرصة مثالية بالنسبة لرياضيي الجوجيتسو والجيل المقبل منهم لتعلّم قواعد وفنون هذه الرياضة من ألمع المواهب المشاركة في هذه البطولات".

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وأضاف: "نحن ملتزمون باستراتيجية التطوير المعتمدة لدى الاتحاد والساعية الى تطبيق أفضل الممارسات على كافة الصعد بما فيها توظيف التكنولوجيا والاستفادة منها في عالم الرياضة. ومن خلال توفيرنا لخدمات البث الشبكي، فإنّنا نمنح جميع محبي الرياضة الفرصة للتعرف على رياضة الجوجيتسو ومزاياها البدنية والذهنية وقيمهل التي تنعكس إيجاباً على المجتمع عموماً".

ومن شأن هذه الشراكة المعززة مع ’فلوسبورتس‘ أن توفر تغطية مباشرة وكاملة وعند الطلب لبطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، كما ستزود عشاق اللعبة بفرصة لحضور كافة النزالات الحماسية مباشرة للسلة البطولات الدولية لفئة المحترفين والتي تقام خلال الموسم الرياضي الحالي في كل من إمارة الفجيرة والعين ودبي ورأس الخيمة. كما تشمل الشراكة تغطية مباشرة وللمرة الأولى لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو وبطولة العالم للباراجوجيتسو الخاصة بفئة أصحاب الهمم وبطولة العالم للناشئين في الجوجيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو لفئة الأساتذة التي ينظمها الاتحاد ضمن إطار فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

ويُمكن متابعة كافة النزالات المشوقة من خلال رابط الموقع اللاكتروني للاتحاد uaejjf.com أو زيارة القناة الخاصة بالاتحاد على منصة يوتيوب @uaejjf أو الاشتراك على موقع FloGrappling.com الإلكتروني، حيث يحصل المشتركون على حقوق متابعة المحتوى المتميّز عبر كامل شبكة ’فلوسبورتس‘. وسيتمكّن المشاهدون من متابعة كافة النزالات حسب الطلب وعبر أي جهاز، وذلك من خلال تحميل تطبيق ’فلوسبورتس‘ على منصات ’روكو‘ و’أمازون فاير تي في‘ و’أبل تي في‘ أو "متجر أبل".