أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي للطرق للمرة الأولى في الشرق الأوسط

بحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي عضو مجلس الوزراء وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسعادة خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة النقل في أبوظبي، وكلود فان روتين رئيس جمعية الطرق العالمية، تم الإعلان عن انطلاق فعاليات الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر الدولي للطرق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 6-10 أكتوبر 2019

ويجتمع خبراء عالميون رفيعي المستوى في المؤتمر لمناقشة التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه صناعة الطرق والنقل من خلال مختلف ورش العمل والدورات المتخصصة، على مدى أيام المؤتمر الخمسة.

وتعد الجلسات الوزارية التي ستعقد يوم افتتاح المؤتمر في السادس من أكتوبر الجاري من أبرز فعالياته على الإطلاق، حيث يشارك الوزراء المشاركون في سلسلة من المناقشات حول قضايا: مستقبل النقل، وتخطيط الأراضي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط وتنفيذ الطرق.

كما يشهد المؤتمر كلمات رئيسية يلقيها أهم قادة ورموز صناعة الطرق في العالم، وعدد من الأكاديميين البارزين الذين سيشاركون الحضور آراءهم في موضوعات متنوعة.

بالإضافة إلى الجلسات التي يحفل بها المؤتمر، تعرض أكثر من 150 شركة من جميع أنحاء العالم خدماتها ومنتجاتها في المعرض المصاحب للمؤتمر. وستحظى دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها الدولة المضيفة، بأكبر جناح وطني على مساحة تبلغ 900 متر مربع. علاوة على مشاركة أكثر من 25 دولة في المعرض من بينهن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والصين.

وخلال المؤتمر الصحفي صرح معالي الوزير: "يُعد المؤتمر فرصة مثالية لدولة الامارات للاطلاع على أفضل الممارسات واكتساب الخبرات في مجال صناعة البنى التحتية والنقل، وإبراز المكانة الذي وصلت لها الدولة من تطوير في بنيتها التحتية الأمر الذي لم يكن ليتحقق لو لا رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وجهود أبناء الإمارات لبناء شبكة طرق متكاملة تربط جميع الامارات والدول المجاورة والتي ساعدت على تبوء دولة الإمارات العربية المتحدة للمرتبة الأولى في مؤشر جودة الطرق في تقارير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لأربع سنوات على التوالي من عام 2015 إلى عام 2018."

وأضاف معاليه: "إنه لشرف حقيقي أن يقع الاختيار على أبوظبي لاستضافة المؤتمر الدولي للطرق السادس والعشرين، ومن دواعي السعادة أن تكون عاصمتنا أولى محطات هذا المؤتمر المهم في منطقة الشرق الأوسط. كانت رحلة تأسيس وتطوير الطرق في أبوظبي استثنائية، ساهمت في جعل أبوظبي وجهة عالمية رئيسية للتجارة والسياحة، الأمر الذي يجعلها المكان المثالي لعقد المؤتمر الدولي للطرق- 2019"

اعتماداً على شعار هذا العام "ربط الثقافات، تمكين الاقتصادات"، يهدف المؤتمر، في نسخته السادسة والعشرين، للتعرف على أحدث الرؤى في مجال تطوير الطرق وتحسين البنية التحتية وأنظمة النقل في كافة أنحاء العالم.

ونوه معالي الوزير بأنه سيكون هناك جناح لدولة الامارات المتحدة يضم العديد من المؤسسات الحكومية العاملة في مجال البنى التحتية والطرق. كما ستشارك 26 دولة بعرض مشاريعها وخدماتها المبتكرة في مجال الطرق في أجنحة وطنية خاصة بها. إضافة الى ذلك، ستشارك أفضل جامعاتنا الوطنية في إبراز خبرات الطلاب والأكاديميين في مجال البحث العلمي، حيث تم تقديم أكثر من 100 ورقة بحثية وأكثر من 70 دراسة تقنية مصورة ليتم اختيار أبرزها للعرض خلال أعمال المؤتمر.

وصرح السيد كلود فان روتين، رئيس الجمعية العالمية للطرق بباريس (PIARC): "اكتسب المؤتمر الدولي للطرق منذ انعقاده لأول مرة في عام 1909 قوة ومكانة زادتا مع الوقت، وأصبح الآن أحد أهم فعاليات الجمعية العالمية للطرق، وكلي ثقة أن انعقاد المؤتمر في 2019 بأبوظبي سيضيف له الكثير، وأننا سنشهد واحدة من أنجح دورات المؤتمر".

وأضاف السيد فان روتين "سيوفر تطور التكنولوجيا الكثير من الفرص الجديدة، وكذلك التحديات الجديدة للطريقة التي نسافر بها، والطريقة التي ستنقل بها البضائع. ويتطلب تهيئة وسائل النقل الحديثة للمستقبل أن يشارك صناع القرار والمعنيون في المناقشات التي ستجري في أبوظبي لتبادل الخبرات الدولية حول أفضل الممارسات الفعالة، لضمان النجاح والتكيف مع ما يفرضه المستقبل من تحديات".

كما أضاف السيد فان روتين "بان المؤتمر في دورته السادسة والعشرين من المتوقع أن يستضيف أكثر من 3000 مشارك من 144 دولة وكما ستشهد فعالياته انعقاد أكثر من 50 جلسة متنوعة. وتعرض أكثر من 151 شركة خدماتها ومنتجاتها، في المعرض المقام على هامش المؤتمر.

ونوه السيد فان روتين الى أنه سيتم تنظيم جولات وزيارات ميدانية يومية، للتعرف على أهم مشاريع الطرق والبنى التحتية في أبوظبي. تتضمن الجولات زيارات للمواقع الرئيسية بالمدينة، مثل مركز إدارة المرور، ونفق ياس ومشروع أم لفينة، ومنطقة خليفة الصناعية، وميناء خليفة، ومطار أبوظبي الجديد، وحلبة مرسى ياس، ومدينة مصدر.