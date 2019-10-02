

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح، والتي سوف تقام في الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة.

وذلك في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة يوم الأحد الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ الساعة ٥ مساءا.

يذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي هو اول مهرجان دولي للمسرح الجامعي في مصر وتم إقامة الدورة الأولى منه في أكتوبر الماضي تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.

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