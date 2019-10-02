سيف بن زايد يطلع على شهادة اعتماد عالمية حصلت عليها أكاديمية الدفاع المدني

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة على شهادة الاعتماد العالمية التي حصلت عليها أكاديمية الدفاع المدني بوزارة الداخلية من "المجلس الوطني للمؤهلات المهنية لخدمات الإطفاء".

وحصلت الأكاديمية على هذا الاعتماد بعد أن أظهرت التزامها بالتميز في التدريب على إطفاء الحرائق من خلال الاستمرار في اختبار وإصدار الشهادات للمتدربين على مجموعة من المعايير المهنية المعتمدة دوليا والتي تعتبر ضرورية لحماية الأرواح والصحة والسلامة للمجتمع الذي تخدمه وتمثيل أفضل الممارسات المهنية في سلوك مسؤولياتها في خدمة الإطفاء.

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واستمع سموه من اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية إلى شرح حول شهادة الاعتماد والمعايير التي اعتمدت عليها لجنة المجلس الوطني للمؤهلات المهنية لخدمات الإطفاء في منحها للأكاديمية.

حضر اللقاء اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية وعدد من ضباط الوزارة إلى جانب مسؤولي وضباط أكاديمية الدفاع المدني بوزارة الداخلية.