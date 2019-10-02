هزاع المنصوري لـ"الاتحاد": منظر الإمارات من محطة الفضاء الدولية يحبس الأنفاس

تواصلت صحيفة "الاتحاد" مع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، عبر مركز محمد بن راشد للفضاء.

ووجّه حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد"، سؤالاً لهزاع المنصوري حول شعوره عندما تحدث باللغة العربية واللهجة الإماراتية من محطة الفضاء الدولية؟ وكيف يرى مستقبل الإمارات وهو يلتقط الصور من محطة الفضاء الدولية؟

وفي رده على سؤال حمد الكعبي، قال هزاع المنصوري إن "منظر الإمارات من محطة الفضاء الدولية، منظر لا يوصف ويحبس الأنفاس، منظر جميل جداً، ومن رأى ليس كمن سمع، مناظر جميلة للعالم والوطن العربي وخاصة الإمارات، مناظر مشعة ومضيئة بشكل جميل جداً".

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تجدر الإشارة إلى أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري سيعود غد الخميس برفقة أليكسي أوفتشينين والأميركية نيك هيج المتواجودين في المحطة منذ مارس الماضي.

وسوف تبدأ رحلة مركبة الفضاء الروسية "سويوزأم أس 12" من محطة الفضاء الدولية في الساعة 11:35 صباحاً، ومن المتوقع أن تهبط المركبة وعلى متنها هزاع المنصوري في كازاخستان عند 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.