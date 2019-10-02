شكرا لقرائتكم خبر عن عرض عودة هزاع المنصوري من الفضاء في دور السينما والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المجلس الوطني للإعلام أن عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية ستبث غدا الخميس مباشرة في 16 دار سينما من الساعة 1:30 الى 3:30 ظهراً، في كل من أبوظبي (3 دور سينما)، والعين (داران)، ودبي (6 دور)، والشارقة دار سينما سيتي سنتر، و عجمان (ستي سنتر عجمان)، ورأس الخيمة (داران)، والفجيرة (سيتي سنتر الفجيرة).
وأضاف المجلس أنه يمكنَ للراغبين في مشاهدة البث المباشر التوجه إلى دور السينما بجميع إمارات الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عرض عودة هزاع المنصوري من الفضاء في دور السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.