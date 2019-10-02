الامارات | عرض عودة هزاع المنصوري من الفضاء في دور السينما

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض عودة هزاع المنصوري من الفضاء في دور السينما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المجلس الوطني للإعلام أن عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية ستبث غدا الخميس مباشرة في 16 دار سينما من الساعة 1:30 الى 3:30 ظهراً، في كل من أبوظبي (3 دور سينما)، والعين (داران)، ودبي (6 دور)، والشارقة دار سينما سيتي سنتر، و عجمان (ستي سنتر عجمان)، ورأس الخيمة (داران)، والفجيرة (سيتي سنتر الفجيرة).

وأضاف المجلس أنه يمكنَ للراغبين في مشاهدة البث المباشر التوجه إلى دور السينما بجميع إمارات الدولة.