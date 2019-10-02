الامارات | 75% نسبة مشاركة العنصر النسائي في التصويت المبكر برأس الخيمة في اليوم الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن 75% نسبة مشاركة العنصر النسائي في التصويت المبكر برأس الخيمة في اليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو لجنة انتخابات رأس الخيمة، المستشار محمد أحمد الكيت، إن العنصر النسائي شكل 75% من نسبة تواجد الناخبين الرجال في التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في المركز الانتخابي في مركز اكسبوا رأس الخيمة، وتابع أن المركز شهد اقبالا ملحوظا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم مقارنة مع اليوم الأول من التصويت.



أوضح أن جميع المرشحين لانتخابات المجلس الوطني، كانوا حاضرين في المركز الانتخابي وكانوا يتابعون سير عملية التصويت بكل سلاسة وأمان، ولفت إلى أن الناخبين من كبار المواطنين من الرجال والنساء وأصحاب الهمم شاركوا في اليوم الثاني من التصويت بكل فاعلية وكان عددهم أكبر من المشاركين في اليوم الأول من التصويت.



جهته أشار رئيس المركز الانتخابي بقاعة الاتحاد في أم القيوين، إسماعيل الهاشم محمد البلوشي، إلى تواصل عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في مركز التصويت في قاعة الاتحاد بأم القيوين، لافتا إلى أن المركز شهد اقبالاً كبيراً من الناخبين الذين حرصوا على التواجد في المركز للتصويت إلى مرشحيهم لعضوية المجلس من إمارة أم القيوين خلال فترة التصويت التي امتدت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

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وأوضح أن لجنة إمارة أم القيوين وأعضاء الهيئات الانتخابية دعوا الناخبين إلى الاستفادة من فترة التصويت المبكر التي ستختتم مساء اليوم الخميس، مشيدا بمستوى الوعي الذي يتمتع به الناخبون الذين يحرصون على المشاركة في العملية الانتخابية بالتصويت للمرشحين الأقدر على تمثيلهم ونقل قضاياهم لمناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.



وأكد أن مركز التصويت المبكر مجهز بجميع الوسائل التي تمكن الناخبين من الإدلاء بصوتهم بيسر وسهولة من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني، والتي تمكن من إتمام عملية التصويت بسرعة وبكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الدقة والشفافية.

