الامارات | هزاع المنصوري يلتقط صورتين لمكة والإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصوري يلتقط صورتين لمكة والإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، صورتين التقطهما رائد الفاض هزاع المنصوري، وهو على متن محطة الفضاء الدولية، إحداهما لمكة المكرمة، والأخرى لدولة الإمارات.
وكتب المركز على "تويتر"، أن المنصوري التقط صورة للإمارات وهي تضيء ليلاً، من محطة الفضاء الدولية، فيما قال المنصوري في تغريدة أخرى نشر معها صورة لمكة، "صورة فضائية لمكة المكرمة حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة".
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