شكرا لقرائتكم خبر عن كيف لا تتورط في المخالفة المشددة "عدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة دبي أمس بالتعاون مع شركائها في الإسعاف والدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات حملة للحد من عرقلة حركة مركبات الطوارئ تحت عنوان " أفسح الطريق وامنح الأمل". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | كيف لا تتورط في المخالفة المشددة "عدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.