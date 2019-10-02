الحوثيون يطلقون سراح المئات من معتقلي الحرب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images من بين المفرج عنهم 42 ناجًيا من الغارة الجوية التي نفذها التحالف الذي تقوده من بين المفرج عنهم 42 ناجًيا من الغارة الجوية التي نفذها التحالف الذي تقوده السعودية ، واستهدفت أحد السجون اليمنية

أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن متمردي حركة أنصار الله الحوثية في اليمن أطلقوا سراح 290 معتقلاً "من طرف واحد" كجزء من مبادرة السلام التي تشرف عليها لأمم المتحدة.

وأضافت اللجنة أن من بين المفرج عنهم 42 ناجًيا من الغارة الجوية التي نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والتي استهدفت أحد السجون اليمنية في مدينة ذمار مطلع الشهر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إنه يأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى الإفراج عن المزيد من المعتقلين من الجانبين.

يذكر أن تبادل الأسرى هو أحد بنود الاتفاقية الثلاثة التي وقعت بين الأطراف المتحاربة في العاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي برعاية أممية.

وقال رئيس لجنة الحوثيين لشؤون أسرى الحرب، عبد القادر المرتضى، إنهم سيطلقون سراح 350 محتجزًا من بينهم ثلاثة سعوديين مجهولي الهوية.

وأضاف المرتضى "مبادرتنا تثبت مصداقيتنا في تنفيذ اتفاقية السويد وندعو الطرف الآخر إلى اتخاذ خطوة مماثلة".

شاهد الفيديو: الصليب الأحمر: الحوثيون يطلقون سراح 290 أسيرا

مقدم من France 24

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الولايات المتحدة: ترامب يحشد معسكره "للقتال" استعدادا لمعركة عزله France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO الصليب الأحمر: الحوثيون يطلقون سراح 290 أسيرا Advertisements France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت لاحق، إنها والأمم المتحدة ساهمتا في التوسط لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.

ولم تقدم المنظمة الدولية أي تفاصيل حول هويات المعتقلين.

وقالت المنظمة في بيانها إن "الإفراج عن المعتقلين خطوة إيجابية نأمل أن تسهم في إطلاق سراح المزيد من معتقلي الحرب ليعودوا إلى أوطانهم وفقا لاتفاقية ستوكهولم".

من جانبه رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالمبادرة ودعا جميع الأطراف إلى ضمان العودة الآمنة للمحتجزين المفرج عنهم إلى منازلهم.

وقال "أدعو الأطراف للاجتماع في أقرب فرصة واستئناف المباحثات حول تبادل الأسرى في المستقبل وفقا لاتفاقية استكهولم". © Getty Images رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بالمبادرة ودعا جميع الأطراف إلى ضمان العودة الآمنة للمحتجزين

وتأتي مبادرة الحوثيين بعد يوم واحد من إعلانهم قتل أكثر من 200 مقاتل موال للحكومة وأسرهم 2000 آخرين في هجوم كبير بالقرب من الحدود مع محافظة نجران السعودية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام تابعة للمتمردين الحوثيين، يوم الأحد، العشرات من الجنود الأسرى وبعض المعدات، فضلاً عن العديد من المركبات العسكرية المحترقة.

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، العقيد تركي المالكي، إن مزاعم الحوثيين كانت جزءًا من "حملة إعلامية مضللة".

وأضاف أن التحالف أحبط محاولة المتمردين الحوثيين لتطويق وحدات من الجيش اليمني والاستيلاء على مواقعهم يوم الخميس.

وأردف أن عدد من قتلوا من المتمردين الحوثيين يقدر بحوالي 1500 مقاتل، إضافة إلى تدمير 250 سيارة تابعة لهم.

واندلعت الحرب في اليمن عندما سيطر المتمردون الحوثيون على جزء كبير من غرب البلاد وأجبروا الرئيس اليمني المعترف به دوليا، عبدربه منصور هادي، على الفرار إلى الخارج.

وشكلت السعودية تحالفا من ثمان دول العربية لدعم الشرعية في اليمن واستعادة حكومة هادي السيطرة على كامل البلاد، من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن خلفت أكثر من 7000 قتيل معظمهم من المدنيين، لكن المراقبين يعتقدون أن عدد القتلى أعلى بكثير، ويقدر موقع بيانات الأحداث والمنازعات (ACLED) ومقره الولايات المتحدة أن من قتلوا أكثر من 90 ألف مدني ومقاتل.

وتسببت الحرب الأهلية أيضًا في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، إذ يموت الآلاف من المدنيين بسبب سوء التغذية والمرض وسوء الحالة الصحية.