في ثاني أيام التصويت على "الوطني الاتحادي".. إقبال لافت للمرأة بالفجيرة

شهد المقر الانتخابي في إمارة الفجيرة إقبالاً لافتاً وحضوراً مميزاً للمرأة في ثاني أيام التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

كما شهد المركز إقبالاً من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، حيث حرص الجميع على الحضور والمشاركة الفعالة في العرس الانتخابي الذي تشهده الدولة.

وعبر الجميع عن رضاهم عن التجهيزات وسلاسة الإجراءات وقصر الوقت الذي تستغرق عملية التصويت، حيث يتوفر في المركز 30 جهازاً تقريباً للتصويت في مقر ما جعل عملية التصويت سلسة وتتم بانسيابية واضحة.

وشهد مركز الانتخابات الرئيس في أرض المعارض بالفجيرة إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين. وقد أعدت اللجنة الفرعية سبل الراحة كافة ليدلي الناخبون بأصواتهم دون أدنى مشكلات.

وأجمع الناخبون على أنهم لبوا نداء الوطن للمشاركه في الانتخابات، مؤكدين قناعتهم بالمرشحين الذين طرحوا برامج أكثر واقعية وملامسة لهموم وقضايا الناس والمواطن.

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وقال اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة ورئيس لجنة الانتخابات الفرعية بالإمارة إن "الإقبال من الناخبين كان كبيراً وكثيفاً على فترات. وقمنا بمساعدة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من خلال تخصيص سيارات صغيرة خارج المركز لتوصيلهم إلى الباب الرئيسي للتصويت، ومن ثم قيام متطوعين بتوصيلهم عبر كراسي متحركة إلى مكان التصويت، ومساعدتهم في آلية التصويت إذا طلبوا ذلك".

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ولفت رئيس لجنة الفجيرة إلى أن المركز يفتح أبوابه من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً. وقد استقبل جميع الناخبين من إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية في الشارقة خورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وأكد أن المركز متاح لجميع المواطنين من أي إمارة في الدولة شرط إبراز بطاقة الهوية، وأن مركز أرض المعارض سيكون هو المنفذ الوحيد للتصويت في الفجيرة وقت الانتخابات المبكرة، في حين سيتم افتتاح المركزين الآخرين في مدينة دبا ومسافي مع بداية الانتخابات الرئيسة في 5 أكتوبر الجاري.

من جانبه، أكد الدكتور علي الزعابي رئيس مركز الانتخابات بأرض المعارض في مدينة الفجيرة أن عمليه التصويت سارت بكل سلاسة وبلا مشاكل أو صعوبات، لافتاً إلى أن الإقبال كان كبيراً هذا اليوم وكان بالفعل عرساً وطنياً بامتياز.