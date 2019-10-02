هزاع المنصوري ينشر صورة لمكة من الفضاء

نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري صوة فضائية لمكة المكرمة عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وقال هزاع المنصوري في تغريدة "صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

ومن المقرر أن يعود المنصوري يوم غدٍ الخميس، تزامناً مع عودة الروسي أليكسي أوفتشينين والأميركي نيك هيج الموجودين في المحطة منذ مارس الماضي.

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وسوف تهبط مركبة الفضاء الروسية "سويوزأم أس 12" وعلى متنها هزاع المنصوري في كازاخستان.

كان المنصوري قد نشر مجموعة صور وهو يرتدي الزي الإماراتي، بعد أن شارك زملاءه من رواد الفضاء ثلاثة أطعمة إماراتية، هي: المضروبة والصالونة والبلاليط.