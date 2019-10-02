اخبار الخليج / اخبار الإمارات

هزاع المنصوري ينشر صورة لمكة من الفضاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري صوة فضائية لمكة المكرمة عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وقال هزاع المنصوري في تغريدة "صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية الشقيقة".

ومن المقرر أن يعود المنصوري يوم غدٍ الخميس، تزامناً مع عودة الروسي أليكسي أوفتشينين والأميركي نيك هيج الموجودين في المحطة منذ مارس الماضي.

Advertisements

اقرأ أيضاً... رحلة هزاع المنصوري.. الإماراتيات يُشكلن 42% من فريق محمد بن راشد للفضاء

وسوف تهبط مركبة الفضاء الروسية "سويوزأم أس 12" وعلى متنها هزاع المنصوري في كازاخستان.

كان المنصوري قد نشر مجموعة صور وهو يرتدي الزي الإماراتي، بعد أن شارك زملاءه من رواد الفضاء ثلاثة أطعمة إماراتية، هي: المضروبة والصالونة والبلاليط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع المنصوري ينشر صورة لمكة من الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا