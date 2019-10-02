الامارات | خليجية تتهم زوجها بضربها ليرضي ضرتها

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجية تتهم زوجها بضربها ليرضي ضرتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة استئناف الفجيرة في قضية خليجي متهم بالتعدي على زوجته وطردها من المنزل كي يرضي زوجته الجديدة، وأكد المتهم أن زوجته الأولى تعدت على زوجته الثانية وأنه حاول الفصل بينهما ولم يعتد على زوجته بالضرب.

من جانبه انكر الزوج التهمة الموجهة إليه، قائلاً إن الدعوى كيدية بسبب ضيق زوجته الأولى من زواجه الثانية لعملها المستمر في إمارة أخرى.

Advertisements

وأوضح أنه خصص في منزل والدة مكان منفصل ليسكن فيه مع زوجته الجديدة، حتى لا تتضايق زوجته الأولى في حال سكنها بالسكن نفسه مع زوجته الأولى إلا أنه فوجئ بدخول زوجته الأولى عليهم وتعديها بالضرب على زوجته الثانية، الأمر الذي جعله يبعدها عنها ويخرجها من المنزل ليتفاهم معها بدلاً من أن يتأذين، مؤكداً أنه لم يضربها أو يتعدي عليها إلا أنه حاول إبعادها من زوجته.

وطالب المتهم البراءة من التهمة المنسوبة إليه.

من جانبها أجلت المحكمة الحكم على القضية للأسبوع المقبل.