تعيين مدير عام جديد في جيه إيه مانفارو المالديف

أعلنت جيه إيه للمنتجعات والفنادق عن تعيين كارين ميريك الاسكتلندية الأصل لتتولى الإشراف على المهام التشغيلية في منتجع الجزيرة الخاصة في المالديف والحائز على العديد من الجوائز. وتعتير كارين ثاني مديرة عامّة ضمن مجموعة جيه إيه للمنتجعات والفنادق المكوّنة من 8 فنادق، وفي الوقت الحالي من بين واحدة من القلائل اللواتي يشغلن منصب الإدارة العامة في جزر المالديف. وتنضم كارين للعمل بهذا المنصب لتواصل رحلة ارتباط المالديف مع الضيوف من مختلف أنحاء العالم بخبرتها العميقة للثقافة والتراث المالديفي.

وتمتد مسيرة كارين المهنية لـ 30 عامًا بالعمل ضمن مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة في المحيط الهندي وأوروبا. وسيكون هذا المنصب الإداري الخامس لكارين في المالديف حيث ترتبط شخصيًا بالمكان إذ تقيم في جزيرة أدو مع زوجها المالديفي (أليم). وقبيل انضمامها لجيه إيه للمنتجعات والفنادق، أمضت كارين السنوات الثلاث الفائتة في إدارة جزيرة سونغ سا الخاصة في كمبوديا. كما عملت سابقًا في شاطئ منتجع وسبا ذا تاراس في ماليزيا، وكيمانج أيكون باي أليلا في إندونيسيا، ومنتجع ومساكن سونيفا فوشي، ديفا ريزورت آند سبا، وذا رانيا إكسبيرينس والتي تقع جميعها أما في جزر الماديف أو في اسكتلندا.

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وستتولى كارين إدارة فريق عمل مؤّلف من 350 شخصًا في منتجع الجزيرة الفاخر ذي الـ 5 نجوم. ويقع هذا الملاذ الاستوائي الأنيق حيث الشواطئ ذات الرمال الناعمة في جزيرة "ها أليفو أتول" المطلة على البحيرة في الطرف الشمالي من جزر المالديف، ويضم 84 فيلا وبيوت قش فاخرة مواجهة للشاطئ كل منها يضم مسبحًا خاصًا. كما يوفر المنتجع سبع وجهات لتناول الطعام بإطلالات على أروع المناظر الخلابة تأخذ الضيوف في رحلة مذاقية لا تنسى مع الأطباق التقليدية في المحيط الهندي، والمأكولات عالمية والبحرية. ويجلب أشهر طهاة الصين الشيف (دا دونغ) الحائز على نجمة ميشلان، خبرته الطويلة إلى مطعم "وايت أوركيد إيجين" مع قائمة طعام تم إطلاقها هذا العام. ومن بين مرافق الاستجمام ذات الطراز العالمي منتجع Calm Spaالصحي، بالإضافة لمركز غوص مجهز بالكامل، ومركز لللأنشطة الرياضية المائية والرحلات، فضلًا عن مركز للبحوث البحرية لحماية البيئة المحلية.

ويعد جيه إيه مانفارو المالديف واحدًا من أكثر وجهات العطلات زيارة وخيارًا مفضلًا لدى الأزواج والعائلات. وقد حاز على أفضل منتجع لشهر العسل على مستوى المحيط الهندي لعام 2019 ضمن جوائز السفر العالمية، وجائزة الجناح الفندقي الرائد على مستوى المحيط الهندي لعام 2019، والجناح الرائد جزر المالديف لعام 2019، كما حاز على تقييم 5 نجوم على موقع تريب أدفايزور، واختير أيضًا لجائزة "اختيار المسافرين" في عام 2019. وتطمح كارين عبر منصبها الجديد لإحياء ثقافة المالديف في الجزيرة وضمان أن يختبر الضيوف أفضل خدمة استثنائية من 5 نجوم بينما يستمتعون أيضًا بحرية التجوال وباستكشاف الجمال الطبيعي للجزر.