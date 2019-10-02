بنك رأس الخيمة الوطني الشريك المصرفي الحصري لجدول فعاليات قطاع التجزئة

وقع بنك رأس الخيمة الوطني و مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إتفاقية شراكة إستراتيجية متعددة السنوات تمنح بنك رأس الخيمة الوطني صفة الشريك المصرفي الحصري لجدول فعاليات قطاع التجزئة الذي تنظمه المؤسسة.

إن هذه الشراكة تمنح بنك رأس الخيمة الوطني حقوق "الراعي الرئيسي" للفعاليات التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والتي تشمل مهرجان دبي للتسوق المرتقب بشغف، ومفاجآت صيف دبي، وفعاليات "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، وغيرها الكثير من الفعاليات الأخرى التي تنظم على مدار العام. وستتيح الشراكة لحاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع التمتع بمجموعة كبيرة من المزايا مثل إمتيازات التسوق الحصرية وعروض إضافية وترويجية.

وحضر حفل التوقيع سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي؛ و أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ و بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني؛ و فريدريك دي ميلكر، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد؛ و نيتين أجروال، مدير أول، بطاقات الأعمال والأصول؛ وغيرهم من أعضاء الإدارة العليا من الطرفين.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نحن في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة سعداء جداً بالدعم المستمر الذي يقدمه بنك رأس الخيمة الوطني، وذلك انطلاقاً من دوره كشريك الخدمات المصرفية الحصري للتقويم السنوي لقطاع التجزئة. نحن على يقين بأن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز نجاحنا خلال السنوات القادمة، وذلك بفضل الالتزام والابتكار الذي يتمتع به المصرف خصوصاً فيما يتعلق بالعروض والمزايا الحصرية التي يقدمها لعملائه. ونجدد التزامنا بالسعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التجزئة، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، لجعل دبي إحدى أبرز وجهات التسوّق في العالم".

وعلّق فريدريك دي ميلكر، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد: "إن الحملات الترويجية والإحتفالات التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مدار العام لاتوفر للسكان والزوار تجارب تسوق فريدة فحسب، بل تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في دعم الجهود التي تركّز تنويع وازدهار إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. إن شراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مبنية على أساس التعاون لتعزيز قيمة التسوق للمتسوقين وإكتشاف حلول مبتكرة توفّر لحاملي بطاقاتنا تجربة تسوق مميزة في دبي. كما أن هذه الشراكة ستوفر حافزاً إيجابياً لزيادة الإقبال على مراكز التسوق ودعم قطاع التجزئة المزدهر في دبي. إن فعاليات البيع بالتجزئة التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تستمرّ طوال العام وتثير إهتمام المتسوّقين الذين ينتظرونها بفارغ الصبر، حيث يستفيد الآلاف من المتسوّقين من الخصومات والعروض والتخفيضات الحصرية المقدمة أثناء الفعاليات. وهذا سبب آخر يدفع المتسوّقين إلى التقدم بطلب الحصول على إحدى بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني وبناء علاقة مصرفية جديدة."