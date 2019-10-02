"بيت الأشباح" يعود "للعائم" الأحد المقبل

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح ان الفرقة تستعد لإعادة تقديم العرض المسرحي “ بيت الأشباح" من إنتاج الفرقة على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل ، و ذلك ابتداء من الأحد الموافق ٦ أكتوبر الجاري حيث يقدم العرض أيام الأحد و الإثنين و الأربعاء والخميس من كل أسبوع في تمام السابعة مساء.

يذكر أن العرض تمثيل مجموعة من طلبة الدفعة الأولى من ورشة " إبدأ حلمك " و التي تقيمها فرقة مسرح الشباب ، و هو أول عرض إحترافي لهم ،و قد شهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه يونيو الماضي.

جدير بالذكر ان المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و شاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة ، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.

Advertisements

"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.

————————————

المركز الاعلامي - البيت الفني للمسرح