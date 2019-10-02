تجارب برنش مميزة في كازا دو تاباس بمناسبة اليوم الوطني الإسباني

احتفلوا باليوم الوطني الإسباني الذي يصادف 11 من أكتوبر، مع تجربة برنش في مطعم كازا دو تاباس وتمتعوا بعروض رقص الفلامينغو والموسيقى الحية والباييلا الإسبانية الشهية وغير ذلك الكثير.

عيشوا الأجواء الاحتفالية على الطريقة الإسبانية مع بوفيه من المأكولات اللذيدة واختبروا النكهات الأصلية لإسبانيا على تشكيلة من المقبلات الساخنة والباردة ومحطات لحم الضأن المشهية واختتموا تجربة الطعام بحلوى التشورو التقليدية.

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سيستمتع الضيوف بالرقص على أنغام الباجاتا أو الرومبا التي تؤديها الفرقة الموسيقية بينما سيشعل الدي جي مورو الأجواء بالإيقاعات الحية، كل ذلك إلى جانب العروض الترفيهية من راقص الفلامينغو.

تمتعوا بتجربة البرنش من الساعة 12.30 ظهراً إلى الساعة 4 عصرًا، أو بالبرنش المسائي من الساعة 8 حتى 11:30 ليلًا. ويمكن لمحبي الاحتفال بعد ذلك الوصول إلى صالة لاونج سييلو سكاي من الساعة 4 مساءً لمتابعة الاحتفالات والاستمتاع بمشهد غروب الشمس على خور دبي.