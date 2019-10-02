دناتا توسّع عملياتها لتموين الطائرات في الولايات المتحدة

تواصل دناتا، التي تعد إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم، الاستثمار في توسيع عملياتها لتموين الطائرات في الولايات المتحدة الأميركية. فقد افتتحت مؤخرأً مرفقي تموين جديدين في مطار لوغان الدولي في بوسطن ومطار لوس أنجلوس الدولي، وأصبحت تقدم حالياً خدمات تموين ذات جودة عالية لستة مطارات أميركية. وسوف يوفر أحدث توسعات دناتا في الولايات المتحدة أكثر من 250 فرصة عمل مع الشركة خلال الأشهر الـ18 المقبلة.

وقال روبن بادجيت، نائب رئيس أول دناتا للتموين: "نحن متحمسون لتوسيع تواجدنا في الولايات المتحدة من خلال توفير عملياتنا في مطارين رئيسين إضافيين. لا شك في أن توقعات المسافرين ترتفع مع ازدياد خيارات السفر حول العالم وتنوع التجارب التي تقدمها الناقلات الجوية. ونحن فخورون بتقديم خدمات متميزة لعملائنا ما يضمن تجربة تناول طعام قيمة لمسافريهم، كما أننا نستثمر باستمرار في عملياتنا وفريق عملنا في الولايات المتحدة الأميركية لتحقيق أهدافنا الطموحة لنصبح لاعباً رئيساً في هذه السوق المهمة".

وبالإضافة إلى بوسطن، تدير دناتا عمليات تموين حالياً في نيويورك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وسوف يزيد تعداد فريق عملها الكامل في بوسطن على 150 موظفاً ينتجون أكثر من 12500 وجبة كل يوم. وتخدم دناتا حالياً ثلاث ناقلات جوية في عاصمة ولاية ماساشوستس هي الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية البرتغالية "تاب" ومجموعة خطوط لاتام الجوية.