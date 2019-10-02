لابيتا دبي باركس آند ريزروتس يطلق يوماً ترفيهياً "دايكيشن لواو" بنكهة بولينيزية

أعلن لابيتا دبي باركس آند ريزروتس، المنتجع الوحيد في دبي المصمم على الطراز البولينيزي، عن إطلاق يوم ترفيهي "دايكيشن لواو" ليتيح للضيوف الاستمتاع بالأجواء البولينيزية الخاصة التي تميز المنتجع، والتي تشتمل على عروض ترفيهية حية ونشاطات للأطفال إلى جانب أشهى المأكولات المقدمة في محطات الطهي الحية.

وتعني كلمة "لواو" حفلة تقليدية تقام عادة في جزر هاواي وتكون مصحوبة بالموسيقى الحية والرقصات التقليدية وألذ المأكولات.

عيشوا أروع الأجواء الاحتفالية على الطريقة البولينيزية التقليدية، في مكان لا مثيل له، مع إطلاق "دايكيشن لواو"، وتمتعوا بوقت ممتع بينما تتلذذون بالمأكولات الشهية في مطعم "آري" سواء من محطات الطهي الحية أو من قائمة المطعم الرئيسية.

اشعروا بالأجواء البولينيزية منذ اللحظة التي تدخلون فيها إلى فندق لابيتا، ولا تنسوا التقاط الصور التذكارية ومشاركتها على حساب الانستغرام مع تماثيل "تيكي" المنتشرة في المكان أو أي من الأماكن الساحر في المنتجع.

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لا مكان أفضل من لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس، للانغماس في أجواء الاحتفالات البولينيزية، حيث سيقدم المنتجع أجمل ما يميز الجزر الاستوائية خلال "دايكيشن لواو" - الملاذ الاستوائي المثالي لتناول الطعام والرقص طوال اليوم بمشاركة راقصة بولينيزية، وسط الطبيعة الساحرة والإطلالات التي تخطف الأنفاس.

وسيحظى الضيوف الصغار بوقت رائع مع أنشطة ممتعة لهم حول المسبح بما في ذلك الرسم على الوجه ولعبة البحث عن الكنز، ولعبة ليمبو (شخصان يحملان عصا في حين يحاول كل طفل أن يمر من تحتها دون إصابتها، وبعد كل جولة تخفض العصا قليلاً) غيرها الكثير، وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً ومن الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 6 مساءً، بينما تقدم في الوقت نفسه عروضاً بولينيزية راقصة من الساعة 1 بعد الظهر وحتى الساعة 4 مساءً.

يمكن للضيوف اختتام يومهم بطريقة مثالية مع غروب الشمس والاستفادة من عرض "اشترِ واحداً واحصل على الثاني مجاناً" على مشروبات مختارة من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً.