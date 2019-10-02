تذاكر كراون جول متاحة الآن

يمكن لكل عشاق WWE الان شراء تذاكرهم لعرض كراون جول المترقب و ذلك عبر موقع www.TicketMX.com بأسعار تبدأ من 25 ريال سعودي.

يقام عرض كراون جول يوم الخميس 31 أكتوبر في استاد الملك فهد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

عرض WWE كراون جول من بين الأحداث المميزة خلال موسم الرياض، وسوف يشارك فيه مجموعة من نجوم WWE مثل سيث رولينز و كوفي كينجستون و رومان رينز و بروك ليسنر و "ذا فيند" براي وايت وبرون سترومان و ذا نيو داي وراندي أورتن واي جاي ستايلز وراي ميستريو إلى جانب ظهور خاص لعضوي قاعة مشاهير WWE هالك هوجان وريك فلير.

وهذا الحدث سوف يتضمن أيضا عودة منصور إلى وطنه، وهو أول نجوم سعودي في WWE ولد في الرياض واستطاع الفوز بأكبر نزال باتل رويال في تاريخ WWE خلال عرض سوبر شوداون الذي أقيم في جدة يونيو الماضي.